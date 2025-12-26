Orrore tre donne accoltellate da un uomo nella metro! Arrestato | chi è lui

Una normale corsa in metropolitana, nell’ora in cui la città corre tra lavoro, saldi e ultimi impegni. Poi, all’improvviso, le urla, la gente che scappa, i treni che si fermano in stazione più a lungo del solito. A Parigi, sotto terra, qualcosa ha spezzato la routine dei pendolari. Quello che sembrava un pomeriggio come tanti si è trasformato in una sequenza di momenti di puro panico sulla rete della metro. Diversi utenti hanno raccontato di vagoni bloccati, personale agitato, corridoi improvvisamente deserti. Solo dopo si è capito che non si trattava di un guasto o di un semplice allarme. Il caos nella metro di Parigi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

