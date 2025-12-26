Oroscopo 2026 di Paolo Fox le previsioni aggiornate di fine anno

Il nuovo anno, secondo Paolo Fox, si presenta come una fase di svolta importante sul piano astrologico. A partire dalla fine di gennaio 2026, Nettuno torna nel segno dell’Ariete, avviando un ciclo destinato a durare quattordici anni. Dal 14 febbraio anche Saturno entra nello stesso segno, rafforzando un clima di forte energia e movimento. È una configurazione che, secondo l’astrologo, imprime un’accelerazione netta agli eventi e alle scelte personali. «Il 2026 sarà un anno in cui l’elemento fuoco domina, simbolo di coraggio, rigenerazione e voglia di mettersi in gioco», spiega Fox. Un’energia potente che può spingere al cambiamento, ma che va gestita con attenzione: se ben indirizzata porta rinnovamento, se mal governata può generare attriti e tensioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

