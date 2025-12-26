“È tempo di diventare più razionali e moderni. e più buoni”. Lo dichiara Branko nel suo “ Calendario astrologico 2026 – Guida giornaliera segno per segno” (editore Mondadori), riferendosi all’anno che verrà. Branko Vatovec, istriano di nascita, un passato nel teatro, scritturato dalle più prestigiose compagnie e assistente alla regia anche nei teatri lirici (Maggio Musicale di Firenze, San Carlo di Napoli, Carlo Felice di Genova), nel 1982 diventa astrologo. Dopo il successo ottenuto a Radio Capodistria entra a Radio Dimensione Suono Soft, dove ancora oggi trasmette ogni giorno il suo oroscopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo 2026 di Branko: “Sarà un anno senza precedenti. Acrobazie professionali per i Gemelli. Il Cancro trova l’amore e la vita di coppia, momenti di fuoco per il Capricorno”

Leggi anche: Oroscopo dell’Amore per l'anno 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scopri le previsioni di Vega

Leggi anche: Oroscopo dell’Amore per l'anno 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ecco le previsioni di Vega

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Oroscopo 2026 Pesci | sarà l' anno del coraggio e della dolcezza tra catene che si spezzano e nuovi stimoli; Branko l’oroscopo del 2026 | per quale segno sarà un anno cruciale.

Oroscopo del 2026, Branko: «Anno cruciale per i Cancro, passione per i Leone. Pesci? Meglio rallentare» - Il 2026 è sempre più vicino, e l'astrologo Branko offre i suoi consigli per l'anno nuovo. msn.com