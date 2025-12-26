Nell’espressione artistica accade che la razionalità e la logica siano necessarie a costituire quella struttura da cui poi l’emozionalità e la capacità di ascoltare le sensazioni più nascoste possano fuoriuscire in maniera controllata, non dirompente, non travolgente, bensì con la pacatezza funzionale a mostrarsi delicatamente e poeticamente, quasi a sussurrare idee, riferimenti, ricordi e sentimenti che hanno bisogno di affiorare alla luce per essere compresi. Dal punto di vista formale, questo tipo di necessità espressiva può legarsi fortemente all’osservato e dunque tendere verso un approccio figurativo e realista, oppure può lasciarsi andare alla dissoluzione dell’immagine in cui la realtà entra solo in alcuni dettagli o filtrata dal mondo interiore dell’autore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ordine geometrico e suggestione informale con irruzione figurativa nelle opere di Alli Gerrish

