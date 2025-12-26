Operazione Wintergewitter l' ultima offensiva dell' Asse in Italia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte del 26 dicembre 1944 in Garfagnana i tedeschi e gli alpini della Divisione «Monterosa» colsero di sorpresa i «Buffalo Soldiers», gli afroamericani della 92ª Divisione di fanteria. 🔗 Leggi su Laverita.info

operazione wintergewitter l ultima offensiva dell asse in italia

© Laverita.info - Operazione «Wintergewitter», l'ultima offensiva dell'Asse in Italia

Leggi anche: Mattarella: "Impegno dell'Italia all'Onu è asse politica estera"

Leggi anche: A Manama l’Italia compie il salto di qualità: Meloni ridisegna l’asse Golfo–Mediterraneo e colloca Roma al centro dell’Imec

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.