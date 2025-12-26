Operazione Wintergewitter l' ultima offensiva dell' Asse in Italia
La notte del 26 dicembre 1944 in Garfagnana i tedeschi e gli alpini della Divisione «Monterosa» colsero di sorpresa i «Buffalo Soldiers», gli afroamericani della 92ª Divisione di fanteria. 🔗 Leggi su Laverita.info
#repost Eccoci di nuovo qua con #wmsanniversari: L'OPERAZIONE WINTERGEWITTER, ALIAS BATTAGLIA DELLA GARFAGNANA, ALIAS OFFENSIVA DI NATALE, ALIAS NON SIAMO FORTI, NON POSSIAMO MANTENERE LE POSIZIONI CONQUISTATE, - facebook.com facebook
