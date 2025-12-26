Operazione antimafia a Terracina le riflessioni del sindaco | Riaffermiamo il primato della politica e dell' etica
Ha preso la parola ufficialmente in consiglio comunale, il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, sull'operazione antimafia che ha interessato la città nei giorni scorsi, portando anche all'arresto del consigliere comunale Gavino De Gregorio, al quale è subentrato, nell'assise di martedì, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
