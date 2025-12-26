Operazione antimafia a Terracina le riflessioni del sindaco | Riaffermiamo il primato della politica e dell' etica

Ha preso la parola ufficialmente in consiglio comunale, il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, sull'operazione antimafia che ha interessato la città nei giorni scorsi, portando anche all'arresto del consigliere comunale Gavino De Gregorio, al quale è subentrato, nell'assise di martedì, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Operazione antimafia tra Roma, Napoli e il Pontino: tra gli arrestati ci sarebbe un consigliere comunale di Terracina. Sequestri per 10 milioni

Leggi anche: Operazione antimafia nel Milanese, 400 kg di droga, 28 arresti, lo sfogo del sindaco di Buccinasco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Operazione Antimafia a Terracina, Noi Moderati: "Accuse gravi, ora serve chiarezza" - Dopo l’arresto di un consigliere di maggioranza e il nuovo filone giudiziario emerso nelle ultime ore, il coordinamento cittadino interviene sullo stato dell’amministrazione comunale ... latinaoggi.eu