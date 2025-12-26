Oltre 90mila euro sottratti dal conto i soldi trasferiti all’estero Sms e smishing ecco come attiravano le vittime

Santa Croce sull'Arno (Pisa), 26 dicembre 2025 – Il meccanismo è semplice, ma diabolico: un sms avvisa la vittima di un problema con la banca, da un pagamento che non è andato a buon fine ad un errore che ha generato un blocco. L'obiettivo è indurre chi riceve il messaggio a cliccare su un link dal quale vengono richieste delle credenziali. Una volta che il malcapitato ha fornito la 'chiave' di accesso al proprio conto corrente, i truffatori prelevano i soldi e li spostano altrove, prevalentemente all'estero, dove diventa praticamente impossibile recuperarli. Conti in banca prosciugati solo con un sms: la centrale delle truffe a Santa Croce sull'Arno Si chiama 'smishing' – una via di mezzo tra sms e phishing – ed è una delle ultime frontiere delle truffe telematiche, una tecnica fraudolenta che consente ai malviventi di intascare grosse somme di denaro a scapito, molto spesso, di anziani indifesi.

Oltre 90mila euro sottratti a un’anziana - È questo quello che è successo nel caso di un’anziana che ha denunciato la truffa e che ha fatto scattare l’operazione dei cara ... lanazione.it

