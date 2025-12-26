Oltre 500 ospiti al pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant' Egidio

Il più bel regalo è la solidarietà. Sono stati oltre 500 gli ospiti del pranzo di Natale organizzato anche quest'anno dalla Comunità di Sant'Egidio. Tavole imbandite, sorrisi e abbracci all'interno della chiesa di San Francesco all'Immacolata di viale Boccetta. Chi è solo senza parenti o non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Anche Assoesercenti contribuirà al pranzo di Natale organizzato da Sant'Egidio

Leggi anche: “Festa triestina di inclusione e bellezza”, in 400 al pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A Pavia oltre 500 pasti per chi è solo; Natale Bergamo, un pranzo da 8 milioni di euro. Nei ristoranti 500 mila persone. Turismo verso il tutto esaurito. Le tendenze per i menu e il ristoranti; La famiglia allargata di Sant'Egidio: a Torino pranzo di Natale di solidarietà; In 500 ai pranzi di S. Egidio: «È il nostro Natale in famiglia».

Oltre 500 anziani al Kursaal di Merano per il pranzo di Natale - Più di 500 anziani meranesi hanno partecipato oggi al Kursaal al tradizionale pranzo natalizio che ogni anno il Comune offre ai concittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età. rainews.it

Natale 2025, pranzo al ristorante per oltre 340mila toscani - Oltre 340mila toscani consumeranno il pranzo di Natale al ristorante, per una spesa complessiva di circa 28milioni di euro. 055firenze.it

Lega del Filo d'Oro. . Buon Natale dalla Lega del Filo d’Oro! Un forte abbraccio ai nostri ospiti, alle loro famiglie, a operatori, volontari e sostenitori che ogni giorno vanno oltre il buio e il silenzio. Buone feste! - facebook.com facebook

Oltre agli ospiti già annunciati, alla #CenaDiNatale di Antonella Clerici parteciperanno anche Al Bano, Massimo Bottura, Peppone, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Conti, Sal De Riso, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Alberto Matano, Enzo x.com