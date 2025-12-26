Obesità svolta storica | arriva Wegovy in pillole efficace come le iniezioni ma più accessibile

Negli Stati Uniti la lotta all’obesità ha appena segnato una delle tappe più significative degli ultimi anni: la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato ufficialmente la versione in pillola di Wegovy, il farmaco dimagrante a base di semaglutide già disponibile da anni nella formulazione iniettabile. È il primo trattamento orale GLP-1 indicato specificamente per la gestione del peso negli adulti, e promette di rivoluzionare l’accesso e l’aderenza terapeutica per milioni di persone che convivono con obesità o sovrappeso complicato da fattori di rischio medici correlati. Secondo il comunicato ufficiale di Novo Nordisk, l’azienda farmaceutica danese produttrice del medicinale, la pillola contiene semaglutide da 25 mg, il principio attivo già noto nelle versioni iniettabili di Wegovy e in quelle orali per il diabete ( Rybelsus ), ma in dosaggio più alto per garantire efficacia nella perdita di peso. 🔗 Leggi su Panorama.it

