Nuovo programma di residenze al Teatro Comandini | bando aperto per uno spazio scenico attrezzato

Si apre, al Teatro Comandini di Cesena, un programma di residenze artistiche improntate allo studio, alla realizzazione e alla messa in prova di opere che riguardano il contesto scenico. Gli artisti ammessi potranno, nell'arco di un mese, disporre di uno spazio scenico attrezzato e di.

