Nuove modalità di prenotazione cup ad Ambra

Dal primo gennaio, i cittadini e le cittadine di Ambra potranno effettuare le prenotazioni per il cup e per i prelievi presso la farmacia abilitata Beni (Via Trieste 175) mentre il servizio non sarà più disponibile presso la sede della Misericordia della Valdambra.Gli altri canali aziendali per.

