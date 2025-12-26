Nuove modalità di prenotazione CUP ad Ambra nel Comune di Bucine

Arezzo, 26 dicembre 2025 – Nuove modalità di prenotazione Cup a d Ambra nel Comune di Bucine. Dal 1° gennaio, le prenotazioni per il CUP si effettueranno presso le farmacie abilitate oppure via telefono e online. Il personale ASL Toscana sud est sarà a disposizione per il supporto e realizzerà corsi di formazione in collaborazione con il Comune di Bucine. Dal primo gennaio, i cittadini e le cittadine di Ambra potranno effettuare le prenotazioni per il CUP e per i prelievi presso la farmacia abilitata Beni (Via Trieste 175) mentre il servizio non sarà più disponibile presso la sede della Misericordia della Valdambra.

