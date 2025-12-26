Nuova ondata di maltempo la protezione civile dirama l' allerta gialla

Una nuova ondata di maltempo interessa Agrigento e parte della provincia. Il Dipartimento regionale della protezione civile ha diramato l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico con validità dalle 16 di oggi, 26 dicembre, fino alle 24 di domani, sabato 27 dicembre.L’amministrazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Nuova ondata di maltempo, la protezione civile dirama l'allerta gialla Leggi anche: Maltempo, la protezione civile dirama una nuova allerta gialla Leggi anche: Maltempo sulla Campania, la Protezione Civile dirama l'allerta gialla Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maltempo Emilia-Romagna, il Natale di allerta rossa e paura ma le piene dei fiumi passano senza esondazioni nei Comuni evacuati; Gli ultimi aggiornamenti sul maltempo a Bologna e provincia; Maltempo in arrivo su Roma e Lazio: allerta gialla per pioggia, vento e temporali; Forte ondata di maltempo sull’Italia, riunita unità di crisi della Protezione civile. Maltempo, a San Marino in campo i volontari della Protezione Civile - L'ondata di maltempo che ha portato l'Emilia Romagna a vivere la paura di una nuova alluvione, ha fatto scattare nella Repubblica di San Marino le ... sanmarinortv.sm Nuova ondata di maltempo. La Protezione civile: “Attenzione al dissesto idrogeologico” - La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle precipitazioni piovose di queste ore, in considerazione del quadro meteo in atto e delle valutazioni del Centro Funzionale, attraverso una ... infocilento.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali martedì 25 novembre: le regioni a rischio - Per la giornata di martedì 25 novembre 2025 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla ... fanpage.it

