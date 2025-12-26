Nuova Fiat Campagnola 2026 | ritorna il fuoristrada italiano?

La Fiat Campagnola è una icona storica del fuoristrada italiano (prodotta dal 1951 al 1987), ma al momento non esistono piani ufficiali da parte di FiatStellantis per rilanciarla come modello di serie nel 2026 o nel prossimo futuro. Tuttavia, il suo fascino sta alimentando numerose idee, concept e ipotesi su come potrebbe rinascere in chiave moderna. Ecco come potrebbe rinascere una nuova Campagnola nel 2026 o pochi anni dopo. 1. Ritorno come fuoristrada puro, moderno e "heritage-inspired". Diversi designer indipendenti hanno immaginato una nuova Campagnola che prende lo spirito originale del fuoristrada e lo unisce a linee moderne: robusta, compatta e capace di affrontare ogni terreno.

