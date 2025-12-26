Nubi sparse ed ampie schiarite | la temperatura massima sarà di 8°
Il meteo a Bergamo per la giornata di venerdì 26 dicembre sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1409 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Previsioni a cura di 3BMeteo. Previsioni in Lombardia Dopo il meteo a Bergamo diamo un’occhiata alla nostra regione: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata
Leggi anche: Nubi sparse alternate a schiarite, piogge nella notte
Nubi sparse ed ampie schiarite: la temperatura massima sarà di 8°; Neve anche in bassa quota a Natale, nuova perturbazione atlantica: ecco dove e quando, le previsioni meteo; Neve anche in bassa quota a Natale, nuova perturbazione atlantica: ecco dove e quando, le previsioni meteo; Prossimi giorni tra sole e nubi con locali piogge, specie al Sud.
Meteo di sabato e domenica sul Lazio e Viterbo - Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. newtuscia.it
Meteo, Santo Stefano tra schiarite e qualche pioggia: la tendenza - Santo Stefano con qualche pioggia in Sardegna, medio Adriatico e Sud. meteo.it
Neve anche in bassa quota a Natale, nuova perturbazione atlantica: ecco dove e quando, le previsioni meteo - it, una perturbazione atlantica investirà il nostro Paese in avvio della prossima ... msn.com
Oggi il tempo sarà di nuovo ballerino. Grosse nubi, sole e piogge sparse qua e là durante la giornata. Vento da levante/scirocco e temperature che erano molto basse al mattino presto , intorno ai 3-5 gradi e che saliranno fino a 14-15. Buona giornata di Natale - facebook.com facebook
Buongiorno! Tempo instabile tra Sicilia e Calabria ionica, ma migliora sull’Isola. Nubi sparse altrove: residui fenomeni in Piemonte e piovaschi serali sulla bassa Sardegna. Approfondisci su sito e app di 3bmeteo! #meteo #3bmeteo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.