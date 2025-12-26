Nubi sparse ed ampie schiarite | la temperatura massima sarà di 8°

Il meteo a Bergamo per la giornata di venerdì 26 dicembre sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1409 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Previsioni a cura di 3BMeteo. Previsioni in Lombardia Dopo il meteo a Bergamo diamo un’occhiata alla nostra regione: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

