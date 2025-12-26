Novità Mainoo può decollare solo in un caso | l’annuncio di Romano

L’interesse del Napoli per il classe 2005 Kobbie Mainoo è cosa nota a tutti, come è noto ai più la voglia dei Red Devils e, in particolar modo, di Ruben Amorim, di non perdere il giocatore. Il pressing partenopeo e del direttore sportivo Giovanni Manna resta e come riportato da Fabrizio Romano, c’è solo la strada del prestito per poter ottenere la fumata bianca. Mainoo-Napoli, Romano fa il punto della trattativa. Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale ufficiale YouTube, ha fatto il punto della trattativa tra Napoli e Manchester United per Kobbie Mainoo. La trattativa è complicata, e solo il prestito senza riscatto può sbloccarla. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

