Arezzo, 26 dicembre 2025 – Domenica 28 dicembre alle ore 17,00 presso il Centro Sociale di Tortaia in Via Alfieri 30 “Notte di San Silvestro in Giallo” performance teatrale della compagnia “La nave dei folli” di Arezzo. Due attori, Roberto Arrigucci e Stefania Papini, partendo da una situazione teatrale comica traghetteranno lo spettatore ad una riflessione sulla vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notte di San Silvestro in Giallo al Cas di Tortaia

Leggi anche: "Il mio primo Capodanno": al D'Annunzio arriva Paolo Conticini per la notte di San Silvestro

Leggi anche: Notte di San Silvestro, il centro diventa una pista da ballo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Giallo di Mauro Farfaglia; I nuovi gialli ambientati Natale da regalare per feste da brivido tra delitti, suspence e mistero; Capodanno Rai a Catanzaro, è giallo sul cast: circola una lista ma è identica a quella dell’anno scorso; BELLUNO | CAPODANNO IN PIAZZA: FESTA FINO A NOTTE FONDA IN PIAZZA DUOMO.

Notte di San Silvestro, il centro diventa una pista da ballo - La macchina organizzativa di Pro Loco Copparo, con il fattivo sostegno del Comune, è già in moto per regalare una Notte di San Silvestro indimenticabile a cittadini e visitatori. msn.com