Notte di Natale a Calitri | carabinieri arrestano ladro di appartamento
Un 67enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale Stazione congiuntamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notte di Natale a lavoro per i Carabinieri di Calitri: arrestato ladro di appartamento - Un 67enne del luogo, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale Stazione congiuntamente ai militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia
