Norton-Cuffy Juventus, svelato il piano di Ottolini: cedere Joao Mario per finanziare il colpo dal Genoa e accontentare Spalletti. Il mercato di gennaio della Juventus si preannuncia come un delicato gioco di incastri, dove ogni entrata deve essere necessariamente preceduta da un’uscita strategica. La priorità per la fascia destra è stata individuata con chiarezza: serve un nuovo esterno in grado di garantire spinta e affidabilità, caratteristiche che Joao Mario non è riuscito a confermare nei suoi primi mesi in bianconero. Il portoghese, arrivato in estate tra buone aspettative, non ha convinto lo staff tecnico e ora il suo addio è diventato la conditio sine qua non per sbloccare le manovre in entrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juventus operazione complessa ma ben avviata: serve questo incastro per affondare il colpo dal Genoa. Le ultime

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, c’è traffico sulle corsie: anche l’Inter punta l’inglese del Genoa, ma non è il primo obiettivo per gennaio. Ultime

Leggi anche: Calciomercato Genoa, Norton-Cuffy sempre più ricercato da tutte le big italiane. Una rivale prova il colpo!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calciomercato: il Milan chiude Fullkrug, Napoli su Mainoo, Juventus vuole un regista, l'Inter piomba su Norton-Cuffy; Juve, fari su Hojbjerg. Dumfries si opera? L'Inter pensa a Norton-Cuffy; Anche la Juve su Norton-Cuffy: uno scout allo stadio per Genoa-Atalanta; Calciomercato, il Milan chiude Fullkrug, Napoli su Mainoo, Juventus vuole un regista, l'Inter piomba su Norton-Cuffy.

Juventus, Spalletti ha chiesto un terzino per gennaio: piacciono Norton Cuffy e Belghali - Stando alle indiscrezioni di Ciro Venerato Luciano Spalletti avrebbe urgentemente chiesto un terzino per il mercato di gennaio, alla dirigenza della Juventus. tuttojuve.com