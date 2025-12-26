Norton-Cuffy Juve il Genoa fissa il prezzo per la sua cessione nel mercato di gennaio | a questa cifra l’operazione può considerarsi chiusa

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norton-Cuffy Juve, il Grifone spara alto per il laterale inglese: richiesta shock da 20 milioni di euro per lasciarlo partire subito verso Torino. L’asse di mercato tra Torino e Genova si fa sempre più caldo e trafficato in vista dell’apertura della sessione invernale. Non ci sono soltanto i discorsi legati all’intricato valzer dei portieri sul tavolo delle fitte trattative tra la  Juventus  e il  Genoa, ma l’attenzione della dirigenza bianconera si è spostata con decisione anche sulle corsie laterali, alla ricerca di quella freschezza atletica necessaria per affrontare il tour de force del girone di ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

