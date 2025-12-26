Non venne fatto un esame Cosa è successo a Garlasco con gli abiti dei pittori

Quello degli abiti ritrovati nel canale a breve distanza da via Pascoli a Garlasco, dove è stata uccisa Chiara Poggi, è uno dei gialli più complessi del caso di omicidio. Vennero ritrovati da alcuni lavoratori pochi giorni dopo l'omicidio ma dopo alcune analisi effettuate vennero distrutti perché non ritenuti utili alle indagini di quel periodo. Eppure, un reperto di quel tipo avrebbe potuto, e dovuto, destare maggiore curiosità sia per il luogo che per le condizioni, perché alcuni di quegli abiti risultava avessero delle macchie rosse, derubricate come chiazze di vernice. Da qui l'indicazione di presunti "pittori" che avrebbero gettato quegli abiti in un canale di scolo dopo averli utiizzati per lavorare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

