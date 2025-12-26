Non sono stato un santo Lino Banfi la confessione improvvisa | e poi sulla moglie…
Lino Banfi si è concesso a una narrazione profonda e senza filtri durante l’ultima puntata di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 1. L’attore pugliese ha attraversato i decenni della sua esistenza intrecciando ironia e malinconia, partendo dalle radici a Canosa di Puglia per arrivare ai successi cinematografici, senza mai dimenticare il pilastro fondamentale della sua vita: l’amore per la moglie Lucia. Il coraggio tra le macerie. La memoria di Banfi è tornata ai tempi della seconda guerra mondiale, quando era solo un bambino di sette o otto anni. In quel periodo drammatico, segnato dal suono cupo delle sirene e dalla fuga precipitosa verso i rifugi antiaerei, emerse per la prima volta la sua vocazione al sorriso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
