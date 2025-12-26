Non può usare il seme congelato del marito morto | i giudici stoppano il testamento

Una decisione delicata ma netta quella della Corte d'Appello di Firenze che è intervenuta sul caso del liquido seminale di un uomo già deceduto che era stato conservato nella banca del seme qualora fosse diventato sterile affinché la propria moglie lo potesse utilizzare per procreare. La decisione dei giudici è stata netta: in Italia non è consentita la procreazione medicalmente assistita (Pma) dopo la morte. La storia. Una donna di Firenze, già quattro anni fa, aveva richiesto al Tribunale fiorentino che le venisse consegnato il seme del proprio marito morto precedentemente a seguito di un tumore: proprio per evitare di spezzare il sogno della coppia, l'uomo aveva fatto conservare il suo liquido seminale nella banca del seme qualora fosse avvenuto il decesso ma anche se fosse rimasto in vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

