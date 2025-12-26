No visto | causa ad amministrazione Usa

23.00 Il britannico Imran Ahmed, manager attivista tech, inserito, assieme all'ex commissario Ue Thierry Breton, per il loro impegno nella regolamentazione delle piattaforme on line, nella lista di 5 personalità europee escluse dagli Stati Uniti, ha presentato ricorso, presso un Tribunale di New York, contro l'amministrazione Trump. La richiesta denunciava il rischio "imminente di arresto incostituzionale, detenzione punitiva ed espulsione". Ahmed è legalmente residente in Usa dal 2021 con Green Card. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue Breton e ad altre quattro dirigenti Leggi anche: Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue Breton e ad altre quattro dirigenti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Visto Usa negato a Breton, l’Europa contro Trump: “Non ci lasciamo intimidire, difenderemo la nostra democraz…; «Ero in auto, ho visto il ladro»: paura a Varese; Ponte chiuso, esplode il caos; Il Kennedy Center ha ottenuto il nuovo nome che tutti abbiamo visto dopo l’insediamento di Trump. Gli Usa vietano il visto a 5 europei, uno fa causa all'amministrazione Trump - Il cittadino britannico Imran Ahmed, uno dei cinque esponenti europei che sostengono una regolamentazione più severa del settore tecnologico a cui è stato vietato l'ingress ... msn.com

Gli USA vietano il visto a 5 europei, il britannico Imran Ahmed fa causa all'amministrazione Trump - Il cittadino britannico Imran Ahmed, uno dei cinque esponenti europei che sostengono una regolamentazione più severa del settore tecnologico a cui è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti, ha inte ... msn.com

Studenti internazionali negli Usa: revocati visti e status legali, causa contro l’amministrazione Trump - Nelle ultime settimane, a oltre mille studenti internazionali è stato revocato il visto o lo status legale, e molti hanno intentato cause contro l’amministrazione Trump, sostenendo che il governo ha ... ilsole24ore.com

20 stati democratici intentano una causa contro l'amministrazione Trump per la nuova tassa sul vi...

Visto Usa negato a 5 europei, attivista tech britannico fa causa all’amministrazione Trump x.com

Il mondo a testa in giù (per una buona causa) Avete mai visto il nostro laboratorio in questo momento dell'anno È una distesa di panettoni capovolti. Sembra una stranezza, ma è un passaggio fondamentale per un vero Panettone artigianale. Durante la cot - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.