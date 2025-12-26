No Rest for the Wicked aggiornamenti co-op e beta ma che fine ha fatto la versione 1.0?
Presentato al mondo come “Il nostro Zelda”, No Rest for the Wicked è uscito in early access nel 2024 senza convincere del tutto chi l’ha provato. In un anno e mezzo di sviluppo condiviso con la community, il gioco si è evoluto e adesso si appresta ad accogliere la modalità co-op, ma quando arriverà la release definitiva? Moon Studio è diventato uno dei team più amati al mondo grazie alla creazione di Ori, platform metroidvania uscito in esclusiva per Xbox e divenuto presto un cult per gli appassionati di questo genere di giochi. Lo studio di sviluppo ha dimostrato di saper creare gameplay coinvolgenti, ma anche di saper creare mondi fantasy di rara bellezza. 🔗 Leggi su Esports247.it
No Rest for the Wicked si aggiorna con 'Together': l'update con la modalità co-op ha una data d'uscita; No Rest for the Wicked avrà un aggiornamento co-op il 22 gennaio 2026; No Rest for the Wicked ottiene una grande espansione della cooperativa a gennaio; No Rest for the Wicked: in arrivo la modalità cooperativa.
No Rest for the Wicked si aggiorna con "Together": l'update con la modalità co-op ha una data d'uscita - Moon Studios ha annunciato la data di uscita per il grosso aggiornamento 'Together' di No Rest for the Wicked, che aggiunge la modalità cooperativa e altro, con una beta in partenza. msn.com
No Rest for the Wicked Early Access ‘Together’ update launches January 22, 2026; open beta test now available - Moon Studios will release the “Together” cooperative play update for the Early Access version of action RPG No Rest for the Wicked on January 22, 2026, the developer announced. gematsu.com
No Rest for the Wicked - Anche Moon Studios ha sperimentato la formula degli Early Access con il lancio di No Rest for the Wicked. everyeye.it
Ho provato #NoRestForTheWicked Together, l’aggiornamento in beta che introduce la modalità cooperativa sulla scia degli #actionrpg dark fantasy più impegnativi. Come funziona la #coop Scopriamolo qui! youtu.be/hHStxahFsuk @GamesPaladins x.com
