No Rest for the Wicked aggiornamenti co-op e beta ma che fine ha fatto la versione 1.0?

Presentato al mondo come “Il nostro Zelda”, No Rest for the Wicked è uscito in early access nel 2024 senza convincere del tutto chi l’ha provato. In un anno e mezzo di sviluppo condiviso con la community, il gioco si è evoluto e adesso si appresta ad accogliere la modalità co-op, ma quando arriverà la release definitiva? Moon Studio è diventato uno dei team più amati al mondo grazie alla creazione di Ori, platform metroidvania uscito in esclusiva per Xbox e divenuto presto un cult per gli appassionati di questo genere di giochi. Lo studio di sviluppo ha dimostrato di saper creare gameplay coinvolgenti, ma anche di saper creare mondi fantasy di rara bellezza. 🔗 Leggi su Esports247.it

