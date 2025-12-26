no boxing day stadi chiusi diete natalizie ma almeno niente gite a perth

Lo si sapeva da mesi che nel Regno Unito, il giorno di Santo Stefano, non ci sarebbe stato il tradizionale appuntamento pomeridiano del Boxing day con le partite della Premier League. E non ci sarebbe stato perché quest’anno il 26 dicembre cadeva di venerdì, a giugno inizia il Mondiale e dalla scorsa stagione ci sono due partite in più nel girone unico di Champions League: insomma si giocano un sacco di partite e le settimane in un anno sono sempre le stesse. Anche se i tifosi inglesi lo sapevano da mesi, quando il 26 dicembre è arrivato davvero molti si sono resi conto che un Boxing day senza calcio, o meglio con solo un Manchester United-Newcastle – per di più alle 21 –, non era bello e appassionante come tutti gli altri Boxing day, ma diventava solo un giorno come tanti, anzi un po’ più triste perché passato a digerire cibi e bagordi natalizi, senza una festa da attendere e nemmeno uno stadio dove andare, una televisione da accendere a un’ora stabilita con una birra e qualche amico (o familiare) come alleato, le gioie e le incazzature che solo lo sport sa concedere a chi considera lo sport, almeno quello da vedere, qualcosa di irrinunciabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

