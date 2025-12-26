Nigeria | colpiti obiettivi terroristici

2.51 Il ministero degli Esteri nigeriano ha confermato che gli Usa hanno lanciato "colpi di precisione contro obiettivi terroristici in Nigeria tramite attacchi aerei" dopo che il presidente Trump haannunciato l'operazione contro i militanti dello Stato Islamico. "Le autorità nigeriane rimangono impegnate in una cooperazione strutturata in materia di sicurezza con i partner internazionali, compresi gli Stati Uniti, per affrontare la persistente minaccia del terrorismo e dell'estremismo violento", ha aggiunto il ministero. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

