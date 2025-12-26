Nigeria | Usa lanciano raid di Natale contro l’Isis Trump | Basta attacchi ai cristiani
L'annuncio Donald Trump l'ha dato con un post sul suo social Truth la notte di Natale: "Su mia indicazione gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e mortale" contro l'Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha "preso di mira e ucciso brutalmente principalmente cristiani innocenti" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Nigeria, raid USA contro l’ISIS. Trump: “Uccidevano cristiani”
Leggi anche: Raid Usa in Nigeria contro Isis. Trump: “Hanno ucciso cristiani innocenti”
Usa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. Trump: Hanno ucciso cristiani innocenti; Raid americano in Nigeria contro lo Stato islamico Cosa c’è dietro l’intervento militare; Trump attacca i terroristi dell' Isis in Nigeria la notte di Natale | Numerosi raid perfetti puniti per aver ucciso cristiani innocenti; Attacco USA contro l’Isis nel nord-ovest della Nigeria Trump | Hanno ucciso cristiani innocenti.
Nigeria, attacco Usa a obiettivi terroristici Isis dopo i raid contro i cristiani - (LaPresse) Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro militanti affiliati allo Stato islamico nel nord- msn.com
Raid Usa nella notte di Natale, colpito l'Isis in Nigeria - Dopo aver minacciato la Nigeria per mesi, ha ordinato nella notte di Natale raid nel Paese per colpire l'Isis, colpevole a suo dire di "uccidere brutalmente cristiani innocenti a livelli mai visti da ... ansa.it
Nigeria, offensiva Usa contro l’Isis. Donald Trump: “Attacco potente e letale” - ovest del Paese africano ed è stata confermata dalle autorità nigeriane nell’ambito della coope ... notizie.it
Gli Usa lanciano un attacco in Nigeria contro i terroristi dell'Isis - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.