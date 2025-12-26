Sfida al vertice nel Gruppo C della coppa d’Africa con la Nigeria di Chelle che affronta la Tunisia di Trabelsi. Non è stata una passeggiata per le super aquile contro la Tanzania, piegata per 2 a 1 grazie ad un gol di Lookman all’inizio del secondo tempo. Grande fatica contro un avversario nel complesso modesto unica a poca lucidità sotto porta che hanno tenuto la gara aperta fino alla fine. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nigeria-Tunisia (Coppa d’Africa, 27-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Grande equilibrio e probabile pareggio a Fez

Leggi anche: Nigeria-Tunisia (Coppa d’Africa, 27-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Tunisia-Uganda (Coppa d’Africa, 23-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nigeria-Tunisia seconda giornata-Gruppo C- Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Nigeria-Tunisia Coppa d’Africa 27-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Coppa d’Africa vittorie in scioltezza per Senegal Nigeria e Tunisia! Bene anche la Repubblica Democratica del Congo A segno Lookman tra gli ‘italiani’ in campo; Uganda-Tanzania Coppa d’Africa 27-12-2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici.

Diretta Nigeria Tunisia/ Streaming video e tv: uno scontro da primo posto! (Coppa d’Africa, 27 dicembre 2025) - Diretta Nigeria Tunisia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Fès per il secondo turno della Coppa d'Africa 2025 (gruppo C). ilsussidiario.net