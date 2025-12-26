Nigeria-Tunisia Coppa d’Africa 27-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Sfida al vertice nel Gruppo C della coppa d’Africa con la Nigeria di Chelle che affronta la Tunisia di Trabelsi. Non è stata una passeggiata per le super aquile contro la Tanzania, piegata per 2 a 1 grazie ad un gol di Lookman all’inizio del secondo tempo. Grande fatica contro un avversario nel complesso modesto unica a poca lucidità sotto porta che hanno tenuto la gara aperta fino alla fine. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Nigeria-Tunisia (Coppa d'Africa, 27-12-2025 ore 21:00)

Leggi anche: Tunisia-Uganda (Coppa d’Africa, 23-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

