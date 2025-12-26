Nigeria Trump sferra l’attacco contro l’Isis | raid potenti e letali E firma l’azione | Buon Natale ai terroristi morti Li avevo avvisati video

Nella serata di Natale il Presidente Donald Trump ha rotto il silenzio annunciando un’operazione militare di vasta portata nel nord-ovest della Nigeria. Utilizzando la piattaforma Truth Social, il Comandante in Capo ha descritto l’azione come un “attacco potente e mortale” contro quella che ha definito la “feccia terroristica dell’ISIS”. Nigeria, Trump sferra l’attacco contro l’Isis. Così, mentre la Nigeria affronta un’escalation di violenza jihadista che mira sistematicamente alle comunità cristiane, la Casa Bianca risponde con la forza. L’annuncio – e l’attacco sferrato dalla Casa Bianca – segnano un cambio di passo militare e comunicativo nella lotta al terrorismo in Africa Occidentale, perché l’intervento non esaurisce il suo potenziale solo nel messaggio militare, ma risulta fortemente simbolico, con Trump che sceglie di utilizzare il teatro nigeriano per ribadire la sua linea di “protezione globale dei cristiani”, trasformando un’operazione di antiterrorismo in un manifesto politico che non archivia strategia e comunicazione neppure durante il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

