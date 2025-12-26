Gli attacchi ordinati da Trump in Nigeria sono stati condotti in collaborazione con l’intelligence del Paese africano contro alcuni gruppi terroristici legati all’ Isis. “È stata la Nigeria a fornire le informazioni per l’operazione. Ho parlato con il segretario di Stato americano Marco Rubio per 19 minuti prima dell’attacco e abbiamo concordato di parlare con il presidente Tinubu per ottenere il suo consenso, che ci ha dato”, ha dichiarato il ministro degli Esteri nigeriano, Yusuf Tuggar, parlando all’emittente locale Channels Television, sottolineando dunque che il presidente della Nigeria Bola Tinubu ha dato il via libera agli attacchi Usa compiuti contro le forze dell’Isis nel nordovest del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nigeria, Trump ordina attacco contro Isis: chi sono i gruppi nel mirino Usa

Leggi anche: Attacco USA contro l’Isis nel nord-ovest della Nigeria. Trump: "Hanno ucciso cristiani innocenti"

Leggi anche: Nigeria, attacco Usa contro l'Isis. Trump: "Massacravano cristiani, li avevo avvertiti"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Usa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. Trump: Hanno ucciso cristiani innocenti; Trump ordina attacchi aerei in Nigeria: “Difendiamo i cristiani perseguitati dall’ISIS”; Trump, 'lanciato potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria'; Trump: bombardati i terroristi dell’Isis in Nigeria.

Nigeria. Trump ordina attacchi aerei Usa su basi Isis, Abuja conferma - "Avevo avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani, avrebbero pagato un prezzo elevato", spiega su Truth ... msn.com