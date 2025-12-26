Nigeria Trump lancia un attacco a terroristidell' Isis | Hanno ucciso cristiani innocenti

L'annuncio del presidente statunitense sul social network Truth: «Il Pentagono ha eseguito numerosi attacchi perfetti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nigeria, Trump lancia un attacco a terroristidell'Isis: «Hanno ucciso cristiani innocenti» Leggi anche: Nigeria, Trump: "Un attacco? Può darsi, stanno uccidendo molti cristiani" Leggi anche: Trump:potente raid anti-Isis in Nigeria La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria: «Hanno ucciso cristiani innocenti»; Trump lancia attacchi aerei nella notte di Natale contro la “feccia terroristica” dell’Isis in Nigeria dopo l’uccisione di cristiani | MR IT; Trump lancia un attacco “potente e mortale” contro l’Isis in Nigeria e avverte di ulteriori attacchi se gli attacchi dovessero persistere; Gli Stati Uniti lanciano attacchi contro i militanti dello Stato islamico nel nord-ovest della Nigeria, afferma Trump. Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria: «Hanno ucciso cristiani innocenti» - L'annuncio del presidente statunitense ha scritto sul social network Truth: «Il Pentagono ha eseguito numerosi attacchi perfetti» ... msn.com

Trump, 'lanciato potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria' - Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto stasera un "attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale". lagazzettadelmezzogiorno.it

Nigeria: Trump minaccia l'intervento militare contro le uccisioni di cristiani - In un'esplosiva dichiarazione rilasciata su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un intervento militare "a tutto spiano" in Nigeria se il governo di Abuja non ... rainews.it

La Nigeria ha recentemente collocato un bond da 2,35 miliardi di dollari, raccogliendo richieste per cinque volte l’offerta iniziale e sfidando le critiche di Donald Trump. L’operazione è stata assistita da tre grandi banche americane come bookrunner — Citi - facebook.com facebook

