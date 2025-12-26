Nigeria raid USA contro l’ISIS Trump | Uccidevano cristiani
Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi dello Stato Islamico in Nigeria con una serie di raid aerei mirati, rivendicati direttamente dal presidente Donald Trump. L’operazione, condotta su sua autorizzazione in qualità di comandante in capo, ha preso di mira postazioni jihadiste nel nord del Paese, dove la galassia dell’Isis ha intensificato massacri contro civili, in particolare contro le comunità cristiane. In un messaggio diffuso sulla piattaforma Truth, Trump ha parlato di un’azione « potente e letale » contro quella che ha definito « la feccia terroristica dell’Isis », accusata di aver raggiunto livelli di brutalità «mai visti da anni, se non da secoli». 🔗 Leggi su Panorama.it
