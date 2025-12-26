Nigeria l’attacco di Natale degli Usa all’Isis Trump | Uccidono cristiani
Gli Stati Uniti hanno attaccato i militanti dell’ Isis nel nord-ovest della Nigeria su richiesta del governo locale. Lo ha annunciato Donald Trump, sostenendo che lo Stato Islamico aveva messo nel mirino i cristiani che vivono nella regione. «Stasera, su mia istruzione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e mortale contro la feccia terrorista dell’ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti, a livelli mai visti da molti anni, e persino secoli!», ha scritto Trump su Truth Social. L’attacco degli Usa all’Isis. 🔗 Leggi su Open.online
