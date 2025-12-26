Nigeria conferma raid Usa | cooperiamo
7.40 Dopo l'annuncio degli Usa, la Nigeria conferma il raid nel nord-ovest del Paese contro i terroristi islamici. Una nota degli Esteri nigeriani dice che "le autorità nigeriane continuano a collaborare in modo strutturato con i partner internazionali, Usa compresi, contro il terrorismo e l'estremismo". "La cooperazione prevede scambio di informazioni, coordinamento strategico e altre forme di sostegno, il reciproco rispetto della sovranità e impegni condivisi in materia di sicurezza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
