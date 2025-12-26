Nigeria attacco Usa contro l' Isis Trump | Massacravano cristiani li avevo avvertiti

"Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell' ISIS n el nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli". L'annuncio dell'operazione militare Usa arriva su Truth dal presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in persona, nel corso della notte europea. "Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

