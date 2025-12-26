Niente messa di Santo Stefano sott' acqua oggi
L'allerta meteo prevista per oggi ha costretto a modificare l'organizzazione del 49mo Natale sub di Trieste. A causa delle forti raffiche di bora, non è stato possibile allestire il palco per la celebrazione della Messa in piazza dell'Unità d'Italia. Inoltre, la Capitaneria di porto ha fortemente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Acqua Santo Stefano diventa Official Water Partner dell’U.S. Avellino
Leggi anche: Messa in tv 26 dicembre 2025 (Santo Stefano) dove vedere su Rai 1, Tv2000 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Per maltempo non sarà celebrata la messa sott'acqua di S.Stefano a Trieste; Per maltempo non sarà celebrata la messa sott'acqua di S.Stefano a Trieste; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «PER MALTEMPO NON SARÀ CELEBRATA LA MESSA SOTT'ACQUA DI S.STEFANO A TRIESTE.
Maltempo, alberi crollati e tetti danneggiati per le forti raffiche di Bora fino a 113 km/h. Salta la messa subacquea di Santo Stefano - Notte di Natale movimentata per i vigili del fuoco dei comandi di Gorizia e Trieste che hanno lavorato senza sosta portando a termine complessivamente una cinquantina, numero equamente divis ... msn.com
Per maltempo non sarà celebrata la messa sott’acqua di S.Stefano a Trieste - L'allerta meteo prevista per domani ha costretto a modificare l'organizzazione del 49/o Natale sub ... msn.com
Les médecins obligés d'intervenir | EP06 Complet | Koh Lanta Ile aux Trésors
Alcuni scatti della Messa del giorno di Natale presieduta dal Santo Padre Leone XIV e della benedizione Urbi et Orbi (25 dicembre 2025) Vatican Media x.com
26 dicembre - Santo Stefano Protomartire Ore 10:00 S. Messa al Cimitero in suffragio di tutti i Defunti, in particolare di quanti ci hanno lasciato nel corso di questo anno - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.