Niente messa di Santo Stefano sott' acqua oggi

L'allerta meteo prevista per oggi ha costretto a modificare l'organizzazione del 49mo Natale sub di Trieste. A causa delle forti raffiche di bora, non è stato possibile allestire il palco per la celebrazione della Messa in piazza dell'Unità d'Italia. Inoltre, la Capitaneria di porto ha fortemente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Maltempo, alberi crollati e tetti danneggiati per le forti raffiche di Bora fino a 113 km/h. Salta la messa subacquea di Santo Stefano - Notte di Natale movimentata per i vigili del fuoco dei comandi di Gorizia e Trieste che hanno lavorato senza sosta portando a termine complessivamente una cinquantina, numero equamente divis ... msn.com