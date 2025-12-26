Niente Iva in fattura per il massofisioterapista | la professione equiparata a quelle sanitarie e vale lo sconto
Una sentenza della Corte di giustizia tributaria dell'Umbria fa chiarezza su una lunga controversia fiscale, stabilendo che le prestazioni del massofisioterapista rientrano tra quelle sanitarie esenti dall'Iva, a patto che il professionista sia iscritto in un apposito "elenco speciale ad. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
