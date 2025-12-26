Nicolas Cage è l' icona del football John Madden nel teaser del film biografico di David O Russell

Bisognerà attendere quasi un anno prima di vedere sugli schermi il nuovo progetto che racconterà la storia di uno dei volti più conosciuti della tv americana. Nicolas Cage è il protagonista di Madden, il nuovo film diretto da David O. Russell di cui Prime Video ha condiviso il teaser. Il progetto è infatti dedicato alla vita e alla carriera di John Madden, il famoso allenatore e commentatore di football americano. Cosa racconterà il biopic di David O. Russell L'arrivo di Madden sugli schermi è previsto per il Giorno del Ringraziamento 2026 e il primo teaser condiviso online mostra Nicolas Cage nel ruolo dello sportivo che si è occupato del team degli Oakland Raiders, portando la squadra a conquistare un'improbabile vittoria al Super Bowl del 1977. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

