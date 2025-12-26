Nevicata record a Prato Nevoso | oltre tre metri di coltre bianca nella località piemontese
E’ sulle Alpi Marittime Piemontesi la nevicata record dell’inverno 2005. Oltre tre metri di fiocchi sono caduti a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo dove le auto sono completamente ricoperte dalla coltre bianca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Super nevicata in Piemonte, a Prato Nevoso si superano i tre metri: il video dall’auto
Leggi anche: Giappone, forte nevicata su Hokkaido: strade ricoperte da una spessa coltre bianca
Nevicata record a Prato Nevoso nelle ultime 24 ore (FOTO e VIDEO); Prato Nevoso è la stazione sciistica con più neve in Europa: raggiunti quasi 3 metri in quota; Video. Neve da record ricopre la località sciistica di Prato Nevoso prima delle feste; Sotto la nevicata record, un'auto si ribalta lungo la carreggiata.
Nevicata record a Prato Nevoso, le immagini delle auto ricoperte - Oltre tre metri di fiocchi sono caduti a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo dove le auto sono completamente ricoperte dalla co ... msn.com
Nevicata record a Prato Nevoso, in quota coltre di tre metri - Prato Nevoso, popolare meta di turismo montano nel comune cuneese di Frabosa Sottana, è interessata da una nevicata eccezionale, che nelle ultime ore ha portato l'accumulo in quota a quasi tre metri, ... ansa.it
Piemonte sotto la neve: nevicata eccezionale a Prato Nevoso, fiocchi fino al Torinese - Prato Nevoso è alle prese con una nevicata eccezionale: 150 cm di neve caduti in 24 ore e quasi tre metri in quota. meteo.it
Vivere La Montagna. Auni · Twinkling Lights. Nevicata record sulle Alpi! In questi giorni a Prato Nevoso (Cuneo) sono caduti circa 1,5 metri di neve in 24 ore, con accumuli in quota che sfiorano i 3 metri. Le strade diventano scivolose e la montagna mostra t - facebook.com facebook
Nevicata record a Prato Nevoso, in quota coltre di tre metri. Nelle ultime 24 ore nella località cuneese sono caduti 150 centimetri di neve #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.