Neve in Val D' Aveto | si torna a sciare

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neve in Val D'Aveto e si può tornare a sciare nel fine settimana tra sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025. Impianti aperti in Val D'Aveto 27 e 28 dicembreDagli impianti fanno sapere che nel weekend sono previste le aperture della seggiovia Rio freddo-Prato della Cipolla, della sciovia Prato. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Prima neve in Val d'Aveto e al confine tra Liguria e Toscana: crollo delle temperature | Video

Leggi anche: Sempre più neve in val d’Aveto, grandine sul Bracco e il Tigullio: le temperature scendono ancora

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meteo in Liguria, Natale con neve e pioggia. Sole dal 27 dicembre; Natale nel Parco dell’Aveto: escursioni, presepi, concerti e Capodanno tra borghi e neve attesa; Torna la neve nell'entroterra: foto e situazione autostrade; Natale 2025 con la neve in Liguria: previsioni 25 dicembre, orari allerta e info.

neve val d avetoNeve in Val D'Aveto: si torna a sciare - Neve in Val D'Aveto e si può tornare a sciare nel fine settimana tra sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025. genovatoday.it

neve val d avetoLa neve imbianca la val d’Aveto: nel fine settimana si torna a sciare - Grazie alla neve caduta nei giorni scorsi, gli impianti apriranno a Prato della Cipolla nel fine settimana. msn.com

neve val d avetoMeteo in Liguria, Natale con neve e pioggia. Sole dal 27 dicembre - Le previsioni di Arpal per il 24 e 25: “Possibili nevicate in Valle Scrivia, Val d’Aveto e sugli Appennini”. ilsecoloxix.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.