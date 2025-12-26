Neve in Val D' Aveto | si torna a sciare

Neve in Val D'Aveto e si può tornare a sciare nel fine settimana tra sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025. Impianti aperti in Val D'Aveto 27 e 28 dicembreDagli impianti fanno sapere che nel weekend sono previste le aperture della seggiovia Rio freddo-Prato della Cipolla, della sciovia Prato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

