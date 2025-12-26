Neve all’Abetone impianti aperti e gli operatori sorridono Il bianco Natale riaccende la voglia di sciare
Abetone (Pistoia), 26 dicembre 2025 – Le previsioni erano indovinate: come anticipato da più parti già nei giorni scorsi, i giorni del 24 e 25 dicembre hanno imbiancato le cime della Toscana. Il ciclone natalizio che ha portato precipitazioni sparse in diverse zone del Granducato ha riacceso soprattutto la voglia di sciare, con neve abbondante sui comprensori di Abetone e Val di Luce, ma anche in Garfagnana e sulla vetta dell’Amiata. Un bianco Natale che lascia presupporre un Capodanno felice per tutti gli appassionati di sport invernali e non solo, con gli operatori della Montagna Pistoiese pronti ad accogliere turisti e vacanzieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
