Neve a Forca d'Acero le immagini suggestive del paesaggio imbiancato vicino Roma

Per varie località del Lazio è stato un bianco Natale. Neve sull'Appennino a oltre circa 1200 metri. Da Forca d'Acero le suggestive immagini del paesaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Prima neve alle porte di Roma, dai Castelli Romani al Terminillo il paesaggio imbiancato

Leggi anche: Forca d’Acero, la strada più bella d’Italia in autunno: come arrivarci da Roma

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Forca d’Acero imbiancata a Natale 2025: spettacolo di neve nel Parco d’Abruzzo; I rami degli alberi sembrano di cristallo (VIDEO). L'Appennino si risveglia avvolto nel bianco: la neve caduta riuscirà a durare? Le previsioni dei prossimi giorni; Alta pressione in cedimento: l’inverno prova a farsi strada sull’Europa, ecco con quali effetti meteo.

Frosinone, 23 persone bloccate nelle auto dalla tormenta di neve a Forca d'Acero: soccorse. Lo sfogo del sindaco di San Donato - Ventitré persone, tra cui due neonati e tre minori, sono rimaste bloccate all'interno di otto auto avvolte dalla bufera di neve che si è abbattuta nella zona di Forca d'Acero, tra Lazio e Abruzzo, al ... ilmessaggero.it

Meteo Cronaca Diretta: Abruzzo, tre ragazzi bloccati in una bufera di Neve a Forca d'Acero; il Video ANSA - Salvati dai vigili del fuoco i tre ventenni di Opi rimasti bloccati da una tempesta di neve nei pressi di Forca d’Acero, a circa mille e 60 metri di quota. ilmeteo.it

Bufera di neve a Forca di Presta, soccorse 10 auto e un pullman - 30 circa in supporto del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ... corriereadriatico.it

Buon Natale e buon risveglio da Forca D’Acero. Questa mattina la coltre bianca ci regala finalmente uno scenario tipico invernale, con alcuni centimetri di neve al suolo caduti tra la giornata di ieri e la notte. Uno scenario fiabesco nel cuore del Parco Nazional - facebook.com facebook

#Neve #Ghiaccio attivi mezzi invernali di #AstralSpa su: #SR411 Dir di Campocatino #SP128 Campo Staffi #SP30 Filettino Capistrello #SR4bis del Terminillo #SP10 Turistica del Terminillo #SR509 Forca D’Acero @WazeLazio #viabiliLAZ x.com