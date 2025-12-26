Neres miglior brasiliano del momento Ancelotti ci pensa per la nazionale verdeoro

L’esterno azzurro vive un momento magico, può puntare alla convocazione di Ancelotti. David Neres, esterno partenopeo, sta vivendo un momento davvero magico. Nel Napoli di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Neres miglior brasiliano del momento, Ancelotti ci pensa per la nazionale verdeoro Leggi anche: In Brasile c’è chi vuole Neres in Nazionale, “Ancelotti ripensaci” Leggi anche: Careca ci crede: "Napoli mio, non ti deprimere, ci pensa Conte. E su Ancelotti dico..." La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il portale brasiliano Trivel: “l'attaccante del Napoli in Nazionale quando giocava con l'Ajax e con il Benfica. Al momento nessuna chiamata” (Trivela); David Neres: la modella tedesca conquistata sui social, il figlio di 4 anni, gli insulti razzisti, l'arresto in Brasile; Il Napoli vince la Supercoppa, Bologna sconfitto da una doppietta di Neres; Neres devastante, la supercoppa è del Napoli. Neres, il miglior brasiliano del momento: il Napoli se lo gode, Ancelotti ci riflette - E mentre il suo nome torna a circolare anche in ottica Nazionale, la domanda su David Neres è inevitabile: perché. tuttomercatoweb.com

Neres merita la convocazione col Brasile? Per i dati produce più di Vinicius e Rodrygo - Il quotidiano Marca dedica un’analisi approfondita al momento straordinario dell’esterno del ... tuttonapoli.net

Neres produce più di Vinicius, Raphinha, Estevao e Rodrygo: meriterebbe un posto nel Brasile di Ancelotti - Neres ha conosciuto una vera e propria esplosione, arrivando a fare meglio degli esterni già nel giro della Nazionale brasiliana ... msn.com

Non ci sia aspetta niente di che dal Brasile di Carlo #Ancelotti ?

Con la doppietta di stasera, Neres entra nella storia della Supercoppa Italiana, diventando uno dei migliori marcatori del trofeo: è in buona compagnia con campioni del calibro di Shvechenko, Del Piero, Eto'o e Tevez C'è chi ha fatto di meglio: https://fanpa.ge/ - facebook.com facebook

La copertina va a Neres, ma i migliori per me sono Scott e JJ. Tolgo Hojlund, nonostante la partita monstre, per le due palle non date a Scott e Lang per il 3-0. In generale gran partita del Napoli. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.