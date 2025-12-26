Nel Monferrato UNESCO i presepi raccontano l’anima delle comunità collinari

Nelle terre dove i vigneti disegnano geometrie perfette sui pendii e dove ogni borgo racconta secoli di storia, la tradizione del presepe diventa qualcosa di più di una semplice rappresentazione religiosa. Nelle colline del Monferrato, territorio riconosciuto dall’UNESCO nel 2014 come Patrimonio dell’Umanità per i suoi paesaggi vitivinicoli, l’arte presepiale si trasforma in un dialogo tra comunità, generazioni e modi differenti di interpretare la Natività. Il fenomeno dei presepi diffusi che ogni inverno anima decine di borghi tra le province di Asti e Alessandria non è semplicemente un’attrazione turistica, ma un modo per le comunità locali di riaffermare la propria identità attraverso un linguaggio universale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

