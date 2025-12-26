Nei Caraibi la moria dei coralli diminuiti del 48% dal 1980

AGI - La copertura di coralli duri nei Caraibi è diminuita del 48% tra il 1980 e il 2024, secondo un rapporto della Global Coral Reef Monitoring Network diffuso dalla prefettura della Guadalupa. Oltre 200 scienziati provenienti da 44 paesi hanno raccolto dati da 14.000 siti monitorati tra il 1970 e il 2024. Il rapporto evidenzia lo stato critico delle barriere coralline caraibiche, che rappresentano il 9,7% delle barriere coralline mondiali. I coralli sono vulnerabili all’aumento della temperatura dell’acqua, che dal 2023 si mantiene a livelli senza precedenti a causa del riscaldamento globale e dell’ acidificazione dei mari. 🔗 Leggi su Agi.it

