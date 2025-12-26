Sul campo dei campioni di Oklahoma è andato in scena uno dei tre match di Natale dell’Nba. Ha vinto San Antonio che quest’anno è una delle squadre più accreditate al successo. E ultimi anni l’Nba ha visto emergere una delle rivalità più intriganti tra giovani stelle: quella tra Chet Holmgren e Victor Wembanyama. Un confronto costante tra due 7-footers (giocatori alti più di 210 cm, Victor Wembanyama: circa 224 cm, Chet Holmgren: circa 216 cm) dalle abilità fuori dal comune. Rivalità che cattura l’attenzione di tifosi e media ogni volta che Thunder e Spurs si affrontano. Ne scrive Espn. Wembanyama fischiato a Oklahoma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nba, il Natale di Wembanyama: esulta all’errore di Holmgren e sfida il pubblico di Oklahoma che lo ricopre di fischi

Leggi anche: NBA, volano Oklahoma e San Antonio: Wembanyama dominante, Fontecchio brilla ma Miami cade

Leggi anche: Nba, notte da dominio per Thunder e Pistons: show di Holmgren e Duren. Fontecchio decisivo per Miami

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

San Antonio batte OKC anche a Natale: 117-102; NBA, le gare di Natale: Spurs, Knicks e Warriors festeggiano; Natale con l’NBA: torna il Christmas Day con cinque gare in programma.

NBA, Holmgren sbaglia il libero, Wembanyama esulta a gran voce. VIDEO - Da anni ormai la rivalità tra Chet Holmgren e Victor Wembanyama è una sotto trama non così sottotraccia della sfida continua tra gli Oklahoma City Thunder e I San Antonio Spurs. sport.sky.it