Nba il Natale di Wembanyama | esulta all’errore di Holmgren e sfida il pubblico di Oklahoma che lo ricopre di fischi

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo dei campioni di Oklahoma è andato in scena uno dei tre match di Natale dell’Nba. Ha vinto San Antonio che quest’anno è una delle squadre più accreditate al successo. E ultimi anni l’Nba ha visto emergere una delle rivalità più intriganti tra giovani stelle: quella tra Chet Holmgren e Victor Wembanyama. Un confronto costante tra due 7-footers (giocatori alti più di 210 cm, Victor Wembanyama: circa 224 cm, Chet Holmgren: circa 216 cm)  dalle abilità fuori dal comune. Rivalità che cattura l’attenzione di tifosi e media ogni volta che Thunder e Spurs si affrontano. Ne scrive Espn. Wembanyama fischiato a Oklahoma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

