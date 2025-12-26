NBA gli Spurs si confermano bestia nera dei Thunder Super Jokic contro Minnesota
New York (Stati Uniti), 26 dicembre 2025 - Il regalo di Natale sotto l’albero di Natale degli appassionati di NBA, era il tradizionale “Christmas Day” che, come spesso accade, ha regalato qualche sorpresa: tra queste c’è il successo dei San Antonio Spurs che hanno sconfitto 117-102 gli Oklahoma City Thunder confermandosi la “bestia nera” dei campioni in carica. Tre delle cinque sconfitte stagionali rimediate dai campioni in carica portano infatti la firma dei texani, che anche in questa occasione si sono resi protagonisti di un’eccellente prestazione: a guidare gli Spurs, che hanno comandato la gara per quasi quasi tutti i 48’ tirando con il 53% dal campo e il 38% da tre, ci hanno pensato De’Aaron Fox (29 punti) e il duo formato da Stephon Castle e Victor Wembanyama con 19 punti a testa (per il lungo francese anche 11 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
